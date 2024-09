Es war eine Galavorstellung des Teams Tim Wacker/Luca Kiefer aus Maikammer bei der ADAC-Rallye „Kohle & Stahl“ mit Start und Ziel in Nohfelden.

Mit dem eingesetzten Renault Clio Rally 5 gewann das Team die Klasse der Rallye-Cars bis 1600 Kubikzentimeter Hubraum bei einem Vorsprung von deutlichen 3:41,8 Minuten. Dieser Erfolg zeichnet sich bereits auf der ersten Wertungsprüfung ab und setzte sich in den langen Rundkursen fort.

Nicht nur in seiner Klasse dominierte das Team aus Maikammer, sondern überzeugte ebenfalls in der Gesamtwertung. Auf der vierten von sechs Wertungsprüfungen gelang dem jungen Team die neuntschnellste Zeit aller 62 Starter. In der Gesamtwertung war es dann der zehnte Platz. Gepunktet wurde zum DMSB-Rallye-Pokal, zur Rheinland-Pfalz-Rallye-Meisterschaft und zur saarländischen Rallye-Meisterschaft.

Wacker/Kiefer knapp hinter zwei Brüdern

In der Wertung um den DMSB-Rallye-Cup hat damit das Team seinen vierten Platz gefestigt. Darüber hinaus gab es Punkte zum Renault-Sindermann-Rallye-Cup, und mit diesem Erfolg liegen Tim Wacker/Luca Kiefer nur noch ganz knapp hinter den Gebrüdern Lars und Björn Schwarzmannseder.

Für das Team Michael Weiss/Jochen Rheinwalt (Landau/Neustadt) war es im Abarth Punto S 2000 in der Klasse der Rallye-Cars über 2000 Kubikzentimeter Hubraum der vierte Platz. Ohne Wertung blieb das Team Markus Braun/Anastasia Schiefel (Maikammer/Zweibrücken) im Volkswagen-Polo in der Retro-Rallye-Wertung.