Die aktuelle Broschüre „Vorsorgen für Krisen und Katastrophen“ des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) ist im Rathaus von Haßloch erhältlich. Wie die Gemeinde mitteilt, liegt die Broschüre zur kostenlosen Mitnahme aus. Sie richte sich an alle Bürgerinnen und Bürger und informiere praxisnah darüber, wie sich Haushalte auf außergewöhnliche Ereignisse wie Stromausfälle, Extremwetterlagen oder andere Krisensituationen vorbereiten könnten, so die Verwaltung.

Thematisiert würden unter anderem die Bevorratung von Lebensmitteln und Trinkwasser, die Zusammenstellung einer Hausapotheke, die Bedeutung von Warn-Apps und Radios für die Informationsbeschaffung im Krisenfall sowie die Vorbereitung eines Notgepäcks. Darüber hinaus enthält die Broschüre Hinweise zum Selbstschutz, zur Notfallvorsorge für Menschen mit Beeinträchtigungen und zum Umgang mit Krisensituationen innerhalb der Familie.