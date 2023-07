Für die in der nächsten Woche beginnenden Arbeiten in der Haßlocher Langgasse hat die Gemeindeverwaltung den vorgesehenen Ablaufplan vorgelegt. Ohne Vollsperrung im Ortszentrum wird es nicht gehen.

In der Langgasse müssen in den Sommerferien im Bereich zwischen der Leo-Loeb-Straße und der Kreuzung Kirchgasse/Bahnhofstraße Vertiefungen und Setzungsschäden im Fahrbahnbereich behoben werden, wie wir bereits am vergangenen Samstag berichtet haben. Zu diesem Zweck muss der Streckenabschnitt voraussichtlich für zwei bis drei Wochen gesperrt werden.

Die Arbeiten beginnen bereits in der ersten Sommerferienwoche, voraussichtlich am kommenden Montag, 24. Juli. Während Autofahrer umgeleitet werden, können Fußgänger die Baustelle passieren. Von den Arbeiten betroffen ist nach Mitteilung des Fachbereiches Bauen und Umwelt ausschließlich der Fahrbahnbereich. Die Fußwege stehen weiterhin zur Verfügung.

Die Arbeiten werden von der Tas Bauunternehmen GmbH aus Eisenberg erledigt und sollen in zwei Abschnitten vollzogen werden. Der erste Bauabschnitt konzentriert sich auf den Bereich zwischen Leo-Loeb-Straße und Bushaltestelle. So soll laut Verwaltung sichergestellt werden, dass Autofahrer, die den Rathausplatz zum Parken nutzen, diesen weiterhin von Süden (Rathausplatz) über die Langgasse Richtung Kirchgasse/Bahnhofstraße verlassen können.

Einbahnstraße im zweiten Abschnitt gedreht

Der zweite Bauabschnitt konzentriert sich anschließend auf den Bereich zwischen Bushaltestelle und der Kreuzung in Höhe der Christuskirche. Um auch weiterhin eine Abfahrt vom Rathausplatz über die Langgasse zu ermöglichen, wird für die Zeit der Arbeiten im zweiten Abschnitt die Einbahnstraße gedreht, und die Autofahrer werden über die Leo-Loeb-Straße ausgeleitet.

Die beauftragte Baufirma wird die Stelle vor der Christuskirche auf kompletter Fahrbahnbreite mit einer Länge von etwa 25 Metern komplett erneuern und zwischen Hausnummer 79 und Leo-Loeb-Straße punktuelle Instandsetzungen vornehmen. Der Bau-, Verkehrs- und Entwicklungsausschuss hatte die Arbeiten bei der Sitzung am 12. Juli mit einem Auftragswert in Höhe von rund 37.700 Euro vergeben.

Dem Fachbereich Bauen und Umwelt sei bewusst, dass die Sperrung der Langgasse zu punktuellen Verkehrsproblemen führen werde, so die Verwaltung. „Doch eine Vollsperrung lässt sich angesichts der durchzuführenden Arbeiten nicht vermeiden.“ Betroffene Anwohner sollen per Posteinwurf gesondert über die Maßnahme informiert werden, da für die Zeit der Sperrung ein vorübergehender Sammelpunkt für die Abholung der Mülltonnen eingerichtet wird.