Die Stadt hat am Hetzelplatz und am Juliusplatz zwei vertikale Gärten mit Sitzgelegenheiten aufgestellt. „Ziel ist, die Aufenthaltsqualität in der Stadt zu erhöhen“, sagte Beigeordneter Bernhard Adams am Montagvormittag bei der offiziellen Einweihung der Anlagen. Die vertikalen Gärten sollen „Hingucker sein, Gelegenheit zum Sitzen und Schatten bieten sowie durchs Wasser und die Pflanzen zur Kühlung beitragen“, so Adams. Hersteller der mobilen vertikalen Gärten ist das Neustadter Unternehmen Mobiga, das für diese Geschäftsidee im Herbst 2023 mit dem Innovationspreis des Landes ausgezeichnet worden ist. Die Stadt hat nun zwei solcher Modelle gekauft und dafür 34.000 Euro investiert. Die Anlagen sollen auch über Winter stehen bleiben. Weitere Standorte – etwa nach den Umbauarbeiten auch am Klemmhof – sind laut Adams denkbar, wenn die Sitzgelegenheiten von den Bürgern gut angenommen werden und es keine Probleme mit Vandalismus gebe. Mobiga-Geschäftsführer Florian Zeitler freut sich über den Standort Hetzelplatz, „der war vorher doch kahl, und jetzt sticht unser System als Oase heraus“. Die Anlage könne Regenwasser aufnehmen und fasse über einen Tank 400 Liter Wasser, das dann nach Bedarf an die Pflanzen abgegeben werde. Der Tank müsse etwa einmal im Monat befüllt werden. Das von der Stadt gekaufte Modell sei „sehr wartungsarm“ und wetterbeständig, so Zeitler.