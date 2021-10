Die mobile Verschwenkung hat geholfen, die Geschwindigkeit des Durchgangsverkehrs in Geinsheim zu reduzieren. Daher gibt es im Weindorf künftig zwei solcher Anlagen, damit im Ort nicht gerast werden kann.

Das ist nach Angaben von Ortsvorsteherin Sabine Kaufmann ein Ergebnis der jüngsten Ortsbeiratssitzung. Ihr zufolge gibt es in der Duttweilerer Straße nun eine fest montierte Verschwenkung in der Straße. Die bisher dort eingesetzte mobile Verschwenkung werde nun in der Gäustraße vor dem Rebenbogen (Einfahrt in den Ort aus Richtung Neustadt) montiert. „Die Anlagen sind sehr wichtig, dass nicht so gerast wird. Sie haben sich bisher bewährt“, betonte Kaufmann. Der gesamte Ortsbeirat habe diese Einschätzung geteilt. Den neuen Standort beim Rebenbogen habe man ausgewählt, „weil die Blätter die Sicht behindern“ und es auch noch eine knifflige Kreuzung mit der Straße „Am Oberdörferweg“ gebe.

Sehr froh ist der Ortsbeirat Kaufmann zufolge dass die Verschwenkung in der Duttweilerer Straße nun fest montiert wurde. „Das war schon seit 2017 unser Wunsch.“

Laut Kaufmann kann in Geinsheim in diesem Jahr auch wieder ein Adventscafé mit musikalischer Umrahmung für alle Bürger ab 60 Jahren stattfinden. Geplant ist es für den ersten Advent: Sonntag, 28. November, ab 14 Uhr in der Festhalle.