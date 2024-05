Den Angaben eines 39-jährigen Neustadters schenkten Polizisten bei einer Verkehrskontrolle am Donnerstagabend keinen Glauben. Als der Opel-Fahrer um 21.15 Ur in der Talstraße kontrolliert wurden, versicherte er nach Angaben der Beamten, letztmals vor drei Monaten Cannabis konsumiert zu haben. Die Polizisten sahen aber Anhaltspunkte, dass der Mann auch am Donnerstag unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein entsprechender Vortest habe den Verdacht bestätigt, dieser reagierte demnach positiv auf die Stoffgruppe THC. Dem Opel-Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und dessen Fahrzeugschlüssel einem Bekannten übergeben. Nun kommt auf den Neustadter ein Ordnungswidrigkeitenverfahren zu. Außerdem wird die Führerscheinstelle über den Vorfall informiert.