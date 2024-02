Eine Verfolgungsjagd hat sich ein 30-Jähriger mit der Polizei geliefert. Die Fahrt begann in Haßloch und endete in einer Sackgasse in Neustadt, wie aus einer Mitteilung der Polizei hervorgeht. Demnach war der Fahrer am Freitagmorgen gegen 3.30 Uhr einer Polizeistreife in Haßloch aufgefallen, weil er „deutliche Auffälligkeiten in der Fahrweise hatte“, so die Polizei. Der Wagen sollte, nachdem er Richtung Neustadt gefahren war, dort einer Kontrolle unterzogen werden. Dieser Kontrolle versuchte der Fahrer, sich durch Flucht zu entziehen.

Bundespolizei und Diensthund finden den Fahrer

Mit teilweise weit überhöhter Geschwindigkeit versuchte der Fahrer quer durch Neustadt zu flüchten, fuhr sich allerdings in einer Sackgasse in der Saarlandstraße in Neustadt fest. Der Fahrer konnte zunächst zu Fuß flüchten, wurde aber kurze Zeit später durch Unterstützungskräfte der Bundespolizei und einen Diensthundeführer festgenommen.

Der Beifahrer, ein 29-Jähriger aus Birkenfeld, wurde durch die verfolgende Streife noch vor Ort festgenommen. Bei dem Fahrer handelt es sich um einen 30-jährigen Mann aus der Westpfalz. Er hat laut Polizei keinen Führerschein und stand bei der Fahrt deutlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und das benutzte Fahrzeug wurde beschlagnahmt. Er muss sich wegen diverser Straftaten verantworten.