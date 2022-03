Gemeinsam mit der Sparda-Bank Südwest, dem Landessportbund Rheinland-Pfalz sowie den Radiosendern RPR1 und bigFM sucht vereinsleben.de jeden Monat einen Sportverein, der sich in besonderer Form engagiert – ob in sozialen oder gesellschaftspolitischen Bereichen. Im April hat die TSG Haßloch die Chance, Verein des Monats zu werden. Die Besonderheit bei diesem Wettbewerb liegt darin, dass die Wahl per Abstimmung im Internet entschieden wird. Je mehr Mitglieder, Fans und Freunde des Vereins für die TSG stimmen, desto höher sind die Gewinnchancen. Dem erstplatzierten Verein winkt ein Preisgeld von bis zu 10.000 Euro. Die TSG würde das Geld in die Errichtung eines Kleinspielfelds auf dem TSG-Außengelände hinter der Sporthalle investieren. Die Abstimmung beginnt am 1. April. Bis zum Ende des Monats kann abgestimmt werden. Dazu muss man sich einmalig bei www.vereinsleben.de/verein-des-monats registrieren. Dies ist kostenfrei und mit keinen Verpflichtungen verbunden. Die TSG bittet um Unterstützung.