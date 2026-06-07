Die Damen 40 von RW Neustadt haben ihr Meisterstück geliefert.

Sie benötigten zur Meisterschaft in der Verbandsliga nur noch ein Unentschieden in ihrem letzten Spiel gegen den TC Dudenhofen. Doch damit wollten sie sich nicht zufrieden geben, und am Ende hieß es 6:0 für Neustadt. Die Freude über die Meisterschaft wurde entsprechend bejubelt und anschließend im Clubheim groß gefeiert. Lieder, wie Oberliga wir kommen wieder, wurden unter anderem angestimmt.

Sie begannen gleich auf vier Plätzen mit den Einzeln. Nummer 1 Adriane Zeiler tat sich in den ersten vier Spielen noch etwas schwer mit der engagierten Gegnerin Marion Hermann. Es stand 2:2. Aber nun hatte sich Zeiler eingespielt und ließ ihr ab dem fünften Spiel keine Chance mehr: 6:2 und 6:0.

Becker im Eiltempo

Am schnellsten war jedoch Steffi Becker mit dem Spiel fertig und gewann sehr hoch mit 6:0 und 6:0 über Sandra Nuber. Sie war hochkonzentriert und jagte Sandra Nuber von einer Seite zur anderen, bis der Punkt ihrer war. Auf dem Platz neben Zeiler spielte Uta Grabinger gegen Julia Sohn. Lange Ballwechsel und viel Laufarbeit beider Damen kennzeichneten dieses Spiel, das Grabinger im ersten Satz 6:4 verlor. Der zweite war wieder sehr spannend, jedoch mit dem besseren Ausgang mit 7:5 für RW. Im Match Tie Break siegte sie klar mit 10:4.

Vierte im Bunde war Anja Klatt, die den ersten 6:3 verlor. Jedoch drehte sie im zweiten noch mehr gegen Sabine Kleinhenz auf: 6:3. Also auch hier Match Tie Break, der zu einem Krimi wurde und letztlich 12:10 ausging. Jetzt war bereits klar, das Match war gewonnen. 4:0 ist nicht aufholbar. Doch auch in den Doppelspielen zeigte Neustadt nochmals, über welch gute Duos es verfügt. Ins erste Doppel kam Anja Amling rein und siegte mit Zeiler zweimal 6:0. Dorit Kammer/Becker gewannen 6:4, 6:3.