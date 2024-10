Weil sie bei ihm „drogentypische Auffälligkeiten“ feststellten, haben Polizisten am Sonntagabend um 22.20 Uhr einen 24-Jährigen zum Drogenvortest gebeten. Der Mann sei mit einem VW Passat unterwegs gewesen, als er einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Dabei habe der Fahrer den Polizisten mitgeteilt, dass er seit circa sechs Jahren regelmäßig Cannabis konsumiere und dies auch am Vorabend getan habe. Ein Vortest reagierte laut Polizei positiv auf die Stoffgruppe THC, weshalb dem 24-Jährigen eine Blutprobe entnommen wurde. Nicht so einfach gestaltete sich die Übergabe des Fahrzeugschlüssels: Eigentlich sollte dieser nach dem positiven Test dem Beifahrer übergeben werden – doch auch dieser stand laut Polizeiangaben unter Cannabiseinfluss. Ein weiterer Bekannter, der verkehrstüchtig war, erhielt letztlich den Schlüssel. Auf den VW-Fahrer komme ein Ordnungswidrigkeitenverfahren zu, zudem werde die zuständige Führerscheinstelle informiert, so die Polizei.