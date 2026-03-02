Die Polizei hat am Montag einen 21 Jahre alten Neustadter beim Fahren auf einem E-Scooter unter Drogeneinfluss ertappt. Wie die Beamten mitteilen, wurde der Mann gegen 11 Uhr in der Branchweilerhofstraße kontrolliert. Er habe angegeben, sich auf der Rückfahrt von einem Arzttermin zu befinden. Bei der Kontrolle habe sich allerdings herausgestellt, dass der Mann sich unter dem Einfluss von Cannabis befunden habe; er habe eine Blutprobe abgeben und den Roller stehen lassen müssen. Auf ihn komme ein Ordnungswidrigkeitsverfahren zu, und die Fahrerlaubnisbehörde werde informiert.