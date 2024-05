Nach einer Verkehrskontrolle am Dienstagmorgen musste ein 61-Jähriger aus Neustadt seine Fahrzeugschlüssel einem Bekannten übergeben. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann bereits Anfang Februar diesen Jahres wegen einer Fahrt unter Cannabis-Einfluss in aufgefallen. Auch bei der Kontrolle am Dienstag kurz nach 9 Uhr stellten die Beamten eigenen Angaben zufolge Auffälligkeiten bei dem Neustadter fest, die auf eine Betäubungsmittelbeeinflussung schließen ließen. Ein Vortest reagierte letztlich positiv auf den Wirkstoff THC, weshalb dem Fahrer eine Blutprobe entnommen wurde. Nun kommt auf den 61-Jährigen erneut eine Ordnungswidrigkeitenanzeige zu. Zudem wird die Führerscheinstelle über den Vorfall informiert.