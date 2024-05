Der Hochwassereinsatz in der Verbandsgemeinde Rodalben

Den ganzen Freitag über stieg der Pegel der Rodalb kontinuierlich, bis in der Bahnhofstraße am Abend nur noch wenige Zentimeter fehlten, bis die Rodalb über die Ufer getreten wäre. An einer Stelle geschah dies am Samstag morgen, auf Höhe des Spiegelbrunnens war das Flussbett nicht mehr in der Lage, die Wassermassen zu fassen, die Rodalb überschwemmte einen Teil der Brücke, die Strecke war vorübergehend gesperrt.

Feuerwehreinsatz am Wasserwerk. Foto: jtt

Die größte Herausforderung für die Feuerwehr der Verbandsgemeinde (VG) Rodalben war jedoch die Situation am Wasserwerk Pirmasens mit Standort Rodalben, erklärte Benjamin Helfrich, der stellvertretende Wehrleiter und Einsatzleiter am Samstag. Um 3.59 Uhr sei die Wehr alarmiert worden. Der Langenbach, der hinter dem Wasserwerk aus einem Rohr tritt, führte so große Wassermassen, dass die Rodalb diese nicht mehr fassen konnte. Das Wasser flutete die Bahnschiene, die hinter dem Wasserwerk verläuft und drang ins Wasserwerk ein. Mit massivem Tauchpumpeneinsatz sei es gelungen, die Wassermenge im Werk zu senken. Die Trinkwasserversorgung sei nicht gefährdet, betonte Helfrich. Am Vormittag war die Bahnschiene wieder frei von Wasser.

Nachts stand das Wasser an dieser Stelle 30 Zentimeter höher. Foto: jtt

In der Nacht von Freitag auf Samstag habe der Wasserstand der Rodalb am Wasserwerk bei 1,70 Meter gelegen, am Vormittag fiel er auf 1,40 Meter, so Helfrich. In der VG Rodalben seien vor allem Münchweiler und Rodalben betroffen gewesen, kleinere Einsätze gab es in Clausen und Donsieders. In Rodalben standen entlang der Bahnhofstraße einige Keller unter Wasser. Am Samstagvormittag konnten sie noch nicht abgepumpt werden, da der Wasserstand zu hoch sei. Timo Bäuerle, der erste Beigeordnete der VG Rodalben, dankte an der Feuerwache allen Helfern für ihren Einsatz. Die VG Rodalben habe im Vergleich mit anderen VGs Glück gehabt, resümierte er die Hochwasserlage.

Das Freibad Biebermühle ist überschwemmt worden. Foto: jtt

Land unter herrschte am Freitag und Samstag im Schwimmbad Biebermühle in Rodalben: Hinter dem Freibad Biebermühle fließt die Rodalb in den Schwarzbach. Das Gelände wurde bereits am Freitag völlig überschwemmt. Der Kiosk von Thorsten Grether stand 35 Zentimeter unter Wasser, wie der Betreiber vor Ort berichtet. Die neuen Kühltruhen seien gerade vor drei Tagen eingetroffen, nun stehen sie im Schlamm. Grether übernimmt zum ersten Juni die Pacht des Schwimmbades, wie er erzählt. Davor müsse jedoch alles gereinigt werden: Die Becken des Freibads sind überflutet worden und stehen voller sandigem Wasser. Die Rodalb hat die komplette Liegewiese in einen See verwandelt: Das Wasser habe so gestanden, dass man die Brücken, die den einen Teil des Geländes mit den Liegewiesen verbindet, nicht mehr gesehen habe, erzählt Grether.

