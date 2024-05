Ein Autofahrer ist am Sonntagmorgen vor der Polizei geflüchtet und schließlich in einer Baustelle mit einem Bagger zusammengestoßen. Der Fahrer und der Beifahrer seien dabei mittelschwer verletzt worden, teilte die Polizei mit.

Mannheim/Plankstadt (dpa/lsw) - Nach den Angaben wollten Polizisten das Auto auf der Autobahn nahe dem Mannheimer Stadtteil Seckenheim kontrollieren. Der Fahrer habe allerdings nicht angehalten, sondern Gas gegeben. Über mehrere Kilometer soll sich der Fahrer dann eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert haben.

Schließlich endete die Fahrt in Plankstadt (Rhein-Neckar-Kreis). Dort habe der 43-jährige Fahrer die Kontrolle über seinen Wagen verloren und sei gegen einen in einer Baustelle geparkten Bagger geprallt. Die Beamten nahmen den Fahrer und seinen 32-jährigen Beifahrer fest. Bei der Durchsuchung des Autos sollen die Beamten diverse Drogen gefunden haben. Sanitäter brachten die beiden getrennt voneinander in ein Krankenhaus. Ob der Fahrer unter dem Einfluss von Drogen gefahren ist, war zunächst nicht klar.

Der 43-Jährige muss sich unter anderem wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und wegen fahrlässiger Körperverletzung an seinem Beifahrer verantworten. Andere Verkehrsteilnehmer seien nach Polizeiangaben durch die Verfolgungsjagd zunächst nicht gefährdet worden. Die Polizei hat die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen aufgenommen.

Mitteilung der Polizei