Ein alkoholisierter Autofahrer hat am Dienstag gleich zweimal die Polizei in Neustadt auf den Plan gerufen. Der 37-Jährige fiel zu unterschiedlichen Zeitpunkten zwei Zeugen auf, die die Beamten alarmierten.

Laut einer Mitteilung der Polizei meldete der erste Zeuge gegen 17 Uhr eine Unfallflucht in der Wiesenstraße: Ein Autofahrer sei beim Ausparken gegen ein geparktes Fahrzeug gefahren. Der Zeuge sprach demnach noch mit dem Fahrer, bevor dieser sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Laut Zeuge roch der Fahrer stark nach Alkohol. Der Mann und sein Auto konnten zunächst nicht aufgefunden werden. Gegen 22 Uhr teilte der Mitteilung zufolge eine weitere Zeugin mit, dass im Bereich Parkplatz Bachgängel ein Mann in einem Fahrzeug nach vorne gebeugt sitze. Vor Ort trafen die Beamten einen 37-Jährigen an, auf den die Beschreibung des ersten Zeugen zutraf. Bei dem Fahrzeug handelte es sich außerdem um das gemeldete Unfallfahrzeug. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,88 Promille. Um den Alkoholisierungsgrad zum Unfallzeitpunkt festzustellen, wurden laut Polizei zwei Blutproben mit zeitlichem Abstand entnommen. Der Führerschein des 37-Jährigen wurde sichergestellt.