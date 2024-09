Eine 59 Jahre alte Quad-Fahrerin ist am Samstagnachmittag bei einer geführten Quad-Tour an der L515 bei Maikammer verunglückt. Nach Angaben der Polizei kam die Frau in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und fuhr unbeabsichtigt einen Hang hinauf. Dabei überschlug sich das Quad, und sie stürzte vom Fahrzeug. Augenscheinlich blieb sie zwar unverletzt, wurde aber vorsichtshalber ins Krankenhaus gebracht. Das Quad war noch fahrbereit.