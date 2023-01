Die U18-Mannschaft des SC Neustadt war am Wochenende viel unterwegs. Sie hat Punkte mitgebracht und wegen des Schneefalls einiges erlebt.

Mit vier Punkten kehren die Wasserballjunioren des SC Neustadt von einer anstrengenden Wochenendtour zurück. In der B-Gruppe der U18-Bundesliga gewannen sie in Hamburg mit 12:10 (1:2, 4:2, 3:3, 4:3), am Sonntag siegten sie in Rostock mit 22:0 (6:0, 7:0, 6:0, 3:0).

Die Hinfahrt begann aufregend. Statt wie geplant am Hauptbahnhof Neustadt mit dem ICE nach Mannheim zu starten, war es ein Wettlauf mit der Zeit auf der verschneiten Autobahn, um den Anschlusszug in Mannheim zu erreichen. Der ICE in Neustadt war ausgefallen. Trainer Peter Jacqué erzählt „Der letzte Spieler war gerade glücklich im Zug, als sich die Türen schlossen und der ICE abfuhr.“

Schlechter Start

An dieser Aufregung lag es jedoch nicht, dass sich die Begegnung gegen Hamburg knapper gestaltete, als der SCN erwartet hatte. Jacqué: „Ich war sehr unzufrieden mit der Chancenauswertung. Wir vergaben zahlreiche, wirklich erstklassige Gelegenheiten. Das hat sich durch das ganze Spiel gezogen. Die einzelnen Spieler brauchten viele Versuche, bis sie zu einem Treffer kamen.“ Er machte als Ursachen aus, dass die SCN-Spieler zu lange den Ball gehalten habe und die Spielübersicht gefehlt habe. Verunsichert habe die Neustadter die eher großzügige Linie der Schiedsrichter. Die Hamburger Abwehrspieler seien daher mit einer robusten Gangart erfolgreich gewesen.

Immerhin fand Jacqué am Tag danach sein Lächeln wieder. Sein Team siegte deutlich in Rostock. „Ich hatte das Gefühl, sie versuchten eine Wiedergutmachung. Die Jungs waren sehr engagiert. Sie spielten so, wie sie es auch gegen Hamburg hätten tun müssen. Ganz einfach, Querpass, Schuss und Treffer“, informierte der SCN-Coach.

Am kommenden Sonntag steigt nun ein Schlüsselspiel für den weiteren Saisonverlauf. Der SCN gastiert um 15 Uhr bei Blau-Weiß Bochum. Gewinnt der SCN, kann er vom zweiten Tabellenplatz nicht mehr verdrängt werden. Damit wäre die Mannschaft für die Relegationsrunde qualifiziert. Dort geht es dann um den Einzug in die Finalrunde gegen Teams der A-Gruppe.

So spielten sie

Gegen den Hamburger TB: Meszaros, Joona Vagts – Chaloupka (2 Tore), Stedler, Giese (1), Reinig (2), Engin, Vlantoussis (4), Grüne (1), Matteo Ananias (1), Catauro (1), Schuler;

Gegen die Wassersport Warnow Rostock: Meszaros – Chaloupka (2), Stedler, Giese (3), Reinig, Engin (4), Grüne (2), Matteo Ananias (6), Catauro (3), Schuler (2).