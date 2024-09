Das hat sich Peter Jacqué anders vorgestellt. Der Trainer der Wasserball-Jugend des SC Neustadt fährt mit einem angeschlagenen U16-Team zum Vorrundenturnier um die deutsche Meisterschaft nach Krefeld.

Um die Zwischenrunde zur deutschen U16-Meisterschaft der Wasserballer zu erreichen, müsste der SC Neustadt unter den vier Mannschaften mindestens Zweiter werden. Dies wird schwer.

Für zwei Vorrundenturniere qualifizierten sich die Teilnehmer über die regionalen Liga-Spiele. In der U16 gibt es noch keine Bundesliga. Nach den zwei Vorrundenturnieren folgt die Zwischenrunde, danach das Finalturnier.

Jacqué gönnte sich nach dem Trainingslager der Jugendlichen am Ende der Sommerferien eine zweiwöchige Erholungsreise. „Das habe ich gebraucht“, gesteht er. Doch als er wieder in Neustadt angekommen war, war die Liste der Ausfälle noch größer geworden.

Nur sechs Spieler im Training

Bereits im Trainingslager hatte es Blessuren gegeben, die Jugendlichen trainierten während Jacqués Abwesenheit teils mit der Zweitliga-Männermannschaft, teils mit der U14 im Hambacher Schwimmbad. Allerdings waren nach seiner Rückkehr von 15 Spielern nur sechs Jugendliche im ersten Training, am Montag darauf waren keine Spieler des wichtigen Jahrgangs 2008/2009 im Wasser. Jacqué zählt auf: „Lungenentzündung, Schulterblessuren, Erkältungen. Die Jungs waren sogar teilweise nicht in der Schule. Das machte die Vorbereitung für das Turnier sehr schwierig.“

Statt taktischer Übungen und Varianten in Abwehr und Angriff war nur noch Schadensbegrenzung angesagt. Selbst wenn jetzt einige der Jugendlichen die Fahrt nach Krefeld mitmachen werden: Die Erwartungen auf einen erfolgreichen Abschluss sind gering. Doch der 77-jährige Jacqué betont: „Wir müssen antreten. Die Buben sollen diese Erfahrung mitnehmen. Denn der Jahrgang 2008 wird im Winter dann in der U18 antreten.“

Chance gegen Hamburg?

Am Samstag um 11 Uhr spielt der SCN zunächst gegen Gastgeber Krefeld. Jacqué: „Die Westdeutschen haben überragende Torjäger und Heimvorteil. Es wird sehr schwer.“ Um 17 Uhr steht die Partie gegen Neukölln Berlin im Plan. Die Berliner sind eine Spielgemeinschaft mit Spandau Berlin und für Jacqué ganz klarer Turnierfavorit. Daher wäre das Auftaktspiel gegen Krefeld schon ein Schlüsselspiel, um überhaupt eine Chance auf Rang zwei zu bekommen. Am Sonntag um 12.30 Uhr rechnet sich der Neustadter Coach in der Partie gegen Hamburg eine kleine Siegchance aus. Doch über allen drei Begegnungen steht das Fragezeichen: Wie fit sind die SCN-Spieler?