Theater und Kleinkunstbühnen dürfen in Rheinland-Pfalz ab 27. Mai wieder öffnen. Das wird auch in der Region einhellig begrüßt, doch da die Details der Auflagen noch nicht bekannt sind, stochern alle im Moment noch ein wenig im Nebel. Einige stehen aber auch bereits in den Startlöchern für Sonderaktionen. „Es schmeißt endlich den Motor wieder an“, freut sich zum Beispiel Hedda Brockmeyer vom Hambacher „Theater in der Kurve“.

Im Mai und Juni neigt sich die Saison normalerweise in den meisten Theatern der Region schon dem Ende zu. Insofern kommt die Lockerung für viele zu spät.