In St. Martin laufen die Planungen, eine eigene Corona-Teststation aufzubauen, auf Hochtouren. Als Standort ist die Kulturscheune vorgesehen, die Eröffnung ist für 7. Juni geplant. Darüber informierte auf Anfrage Ortsbürgermeister Timo Glaser (CDU). Betreiber sei das Deutsche Rote Kreuz Edenkoben, das auch für das Testzentrum im Kurpfalzsaal in Edenkoben zuständig ist. Bisher seien bereits rund 20 Helfer gefunden, weitere seien willkommen. An welchen Tagen wie lange geöffnet werden könne, hänge unter anderem davon ab, wie viele sich melden, so Glaser. Wichtig sei, das Wochenende abzudecken. Unterdessen plant in Deidesheim ein Privatmann, Dennis Hofmann, ein weiteres Testzentrum am Bahnhof zu eröffnen. Die Vorbereitungen seien schon sehr weit fortgeschritten, allerdings liege die Genehmigung durch das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung noch nicht vor. Sie sei erst am Freitag beantragt worden, so Hofmann, der hofft, bald starten zu können.