Der Start der zusätzlichen privaten Corona-Teststation am Bahnhof in Deidesheim verlief holprig. Am ersten Tag kämpfte das Team um Betreiber Dennis Hofmann mit technischen Problemen und konnte mangels Strom keine digitale Übermittlung des Testergebnisses anbieten. Am Freitag dann traf das Gewitter die Test-Anbieter, die ihre Station in einem Zelt untergebracht haben. „Das Wasser steht hier teilweise drei bis vier Zentimeter hoch“, so Hofmann. Teile der Ausrüstung seien zerstört. Hofmann will am Wochenende dennoch weitermachen und Coronatests anbieten. Ob die Station angesichts der weiterhin hohen Wahrscheinlichkeit von Gewittern umziehen kann, war am Freitag noch nicht klar.