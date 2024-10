Am Mittwoch kurz nach 12 Uhr ist eine Radfahrerin in der Wiesenstraße nach einem Überholmanöver gestürzt. Laut Polizei war die 33-Jährige von der Maximilianstraße über die Wiesenstraße in Richtung Konrad-Adenauer-Straße unterwegs, als sie ein Taxi überholte. Laut der Radfahrerin hielt der Taxifahrer nicht genug Abstand zu ihr, sodass sie bremsen musste und stürzte. Zusammengestoßen seien Rad und Taxi aber nicht. Der Taxifahrer fuhr trotz des Sturzes, bei dem sich die Frau leicht verletzte, weiter. Die Polizei sucht nun nach dem unbekannten Fahrer, auch um zu klären, ob er oder sie überhaupt etwas von dem Unfall bemerkt hat. Der Unfallbeteiligte oder weitere Zeugen sollen sich unter Telefon 06321 8540 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de an die Polizeiinspektion Neustadt wenden.