Beim nächsten „Talk im Kloster“ geht es am Mittwoch, 17. Juni, um die neue Enzyklika von Papst Leo XIV. „Magnifica humanitas“. Sie beschäftigt sich mit dem „Schutz des Menschen im Zeitalter der künstlichen Intelligenz“. Beginn der Veranstaltung im Kloster Neustadt ist um 19 Uhr, Referent ist der Leiter des Bildungs- und Gästehauses und Theologe Dr. Christoph Götz.

Mit der Enzyklika Magnifica humanitas („Die großartige Menschheit“), greift Papst Leo XIV. eines der drängendsten Themen der Zeit auf: den Schutz der Würde des Menschen im Zeitalter der künstlichen Intelligenz (KI), heißt es in der Ankündigungsmitteilung. In der Tradition der großen Sozialenzykliken der Kirche fragt das Schreiben nach den Chancen und Gefahren technologischer Entwicklungen und knüpft damit an die kirchliche Soziallehre von „Rerum Novarum“ bis „Laudato si“ an. Eine Leitfrage ist dabei, wie technischer Fortschritt dem Menschen dienen kann, ohne seine Würde und Einzigartigkeit zu gefährden.

Der Abend bietet laut Mitteilung eine Einführung in wesentliche Inhalte, Hintergründe und die theologischen Linien der neuen Enzyklika sowie Raum für Austausch und Diskussion über die ethischen und gesellschaftlichen Herausforderungen der KI für Kirche und Gesellschaft.

Eine Anmeldung ist bis 12. Juni erforderlich und möglich per Mail an info@kloster-neustadt.de oder telefonisch unter 06321 8750. Kostenbeitrag: 10 Euro.