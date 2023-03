Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Polizei stürmt eine Neustadter Wohnung, in der jemand fünf Menschen verletzt haben soll. Doch am Tatort sitzt nur ein Mann, der am Computer spielt. Er ist Opfer des sogenannten Swattings.

Falsche Notrufe, die dafür sorgen, dass eine Spezialeinheit der Polizei (in den USA „SWAT-Team“) die Adresse stürmt, sind vor allem auf der anderen Seite des Atlantiks bekannt. Doch