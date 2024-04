Wer außer Haus essen will, kann das am Wochenende am Haßlocher Jahnplatz tun: Dort werden von Freitagnachmittag bis Sonntagabend Foodtrucks stehen, die Gerichte aus verschiedenen Ländern zur Auswahl haben. Von Süßspeisen wie Waffeln oder spanischen Churros bis hin zu Herzhaftem wie Burgern, peruanischen Empanadas, ungarischen Langos, mexikanischen Tacos und osteuropäischen Spezialitäten reiche die Palette, teilt das Unternehmen „Schummeltag Street Food Festival“ mit, das seit 2017 mit seinem Angebot in verschiedenen Städten Süddeutschlands unterwegs ist und nun zum sechsten Mal das Großdorf ansteuert. Am Freitag gibt es von 16 bis 22 Uhr Essen, am Samstag von 12 bis 22 Uhr und am Sonntag von 11 bis 19 Uhr. Zudem sind Livemusik und eine Hüpfburg angekündigt.