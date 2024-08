Nach einigen Jahren Pause kehrt die Benefizveranstaltung Stiftungsrock in Maikammer am Sonntag, 8. September zurück.

Ab 12 Uhr gibt es im Kulturhof 1590 in der Hartmannstraße 14 Livemusik, eine Kunstausstellung, Essen und Informationen zur Stiftungsarbeit. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht. Veranstaltet wird das Event wieder von der Stiftung „zur Freude Fatimas“.

Los geht es mit Musik der Band APACH-O-MATIC aus Kirrweiler, die bis 17 Uhr aus ihrem Repertoire von Surf Rock spielen werden. Ab 18 Uhr übernimmt die Neustadter Gruppe Nicolème – Nicole Metzger & Freunde. Parallel dazu stellen Künstler aus Maikammer und Umgebung , Ali Mohammed Mousa, Elke Pfaffmann, Stefan Kindel, Jule Eisel und Klaus Riedel, ihre Werke aus. Verpflegung kommt von den ehrenamtlich tätigen Mitgliedern der Stiftung.

Die Spendenerlöse sollen über „zur Freude Fatimas“ direkt in die Projekte der Stiftung fließen. Im Moment werden vor allem Schulprojekte im Sudan und der Elfenbeinküste unterstützt. So habe man in den vergangenen Jahren in der Stadt Kati der Elfenbeinküste eine siebenstufige Grundschule wiederaufgebaut und so 268 Schülerinnen und Schülern einen Lernort geschaffen, wie Acram Shendi von der Stiftung „Zur Freude Fatimas“ erklärte. „In Zukunft hoffen wir, ein regelmäßiges Schulessen finanzieren zu können und vergünstigte Schulbuch-Pakete anzubieten für diejenigen, die sich den Normalpreis nicht leisten können“, so Shendi weiter.