Von den Bambini bis zu den Senioren: Im 1. FC 23 Hambach sind sie im Sammelfieber. Der Verein startet am 13. Mai eine Sticker-Sammelaktion. Dafür sind 360 Spieler fotografiert worden.

Innerhalb der Sticker-Sammelaktion können Fans, Mitglieder, Spieler sowie Spielerinnen des FC 23 ihre Lieblingsstars aus dem Verein in einem eigens angefertigten Stickeralbum verewigen, informiert der FC-23-Jugendleiter Marc Rottmayer. Es seien alle Teams von den Bambini bis zu den Senioren vertreten. Rottmayer hat die Aktion mit seinem Team organisiert und verspricht sich davon nicht nur viel Sammelspaß, „sondern auch tolle Erinnerungen an den Verein“.

Fotoshooting mit 360 Spielern

Um die Aktion zu realisieren, hat es im FC 23 ein professionelles Fotoshooting gegeben, bei dem 360 Spielerinnen und Spieler, Trainerteams und Funktionäre abgelichtet worden sind. Eine Chronik der Vereinsgeschichte findet ebenfalls ihren Platz im Stickeralbum. Auch der Glitzersticker mit dem Vereinslogo fehlt nicht.

Rottmayer: „Ermöglicht wird die Aktion von einer Münchener Firma und einem lokalen Partner des 1. FC 23 Hambach, dem Supermarkt Edeka Schneider in Hambach, wo die Sticker und Alben in den nächsten acht Wochen erhältlich sind.“ Girlanden mit den Porträts der FC-23-Stars und die blau-weißen Farben des Vereins schmücken den Einkaufsmarkt und machen auf die Aktion aufmerksam. Der Verein freut sich, dass die Einnahmen aus den Verkäufen in die Vereinskasse kommen. Rottmayer: „Die Aktion soll nicht nur für Sammelspaß sorgen, sondern auch ein Gemeinschaftsgefühl im Verein stärken.“