Umsteigen aufs Fahrrad und damit die CO2-Emissionen senken: Darum geht es bei der Kampagne Stadtradeln des Netzwerks Klima-Bündnis. Haßloch ist wieder mit am Start bei dem Wettbewerb. Auftakt ist am 19. Juni.

181 Radfahrer haben sich bis Freitagnachmittag beim bundesweiten Wettbewerb Stadtradeln in Haßloch angemeldet. Der Aktionszeitraum im Landkreis Bad Dürkheim ist dieses Mal vom 19. Juni bis zum 9. Juli. Auftaktveranstaltung ist in Bad Dürkheim. Carsten Borck, Erster Beigeordneter der Gemeinde Haßloch, und die Klimaschutzmanagerin Andrea Petmecky laden die Bürger zur gemeinsamen Fahrt nach Bad Dürkheim ein, dort beginnt um 17 Uhr die Auftaktveranstaltung. Treffpunkt in Haßloch ist um 16 Uhr am Rathaus. „Radfahren ist ein wertvoller Beitrag zum Klimaschutz und entschleunigt nebenbei unser oft viel zu eng getaktetes Leben“, wird Borck in einer Pressemitteilung der Gemeinde zitiert.

Teilnehmen können alle, die in Haßloch wohnen, arbeiten, einem Verein angehören oder eine Schule beziehungsweise eine Ausbildungsstätte besuchen. Geradelt wird in Teams für mehr Klimaschutz und eine bessere Radförderung. Stand Freitag sind 24 Teams gemeldet, das größte ist bisher das „Team Schillerschule - let’s go :-)“ mit 47 Teilnehmern. Auch die Kita Don Bosco hat ein Team angemeldet, es ist derzeit das zweitgrößte mit 15 Teilnehmern.

Von Mannheim nach Haßloch per Rad

Stadtradel-Star ist die Klimaschutzmanagerin Andrea Petmecky. „Die letzten 20 Jahre habe ich in Köln gewohnt, in einer autofreien Siedlung, in der man sich beim Einzug notariell verpflichtet hat, kein Auto zu besitzen“, berichtet sie auf der Homepage von Stadtradeln. Sie habe das beibehalten und besitze noch immer kein Auto. Was ihr besonders gefällt beim Radfahren: Sie genießt es, ihre Umgebung im wahrsten Sinne des Wortes zu „erfahren“. Während der Aktion will Petmecky ihren Weg zur Arbeit – von Mannheim nach Haßloch – komplett mit dem Rad zurücklegen. Über ihre Erfahrungen will sie, wie Natalie Bauernschmitt, Dürkheimer Bürgermeisterin und Stadtradeln-Star aus der Kreisstadt, in einem Blog berichten, unter www.stadtradeln.de/landkreis-bad-duerkheim.

Während des dreiwöchigen Aktionszeitraumes sind verschiedene Veranstaltungen geplant: In der Gemeindebücherei gibt es einen Aktionstisch mit Literatur zum Radfahren – angefangen von Fachliteratur für die Kleinsten über Reparaturhandbücher bis hin zu Tourenführern. Am 22. Juni, 13 Uhr, ist in Kooperation mit Pedal-Spital auf dem Rathausplatz ein kurzer Bike-Check geplant, um eine sichere Fahrt zu gewährleisten.

Besonders an Pendler richtet sich ein Angebot am 25. Juni: Zwischen 7 und 9 Uhr gibt es als Dank fürs Radfahren Kaffee und Kuchen in der Bahnhofstraße. Außerdem bietet das Team um die Klimaschutzmanagerin zwei Touren an: Am 29. Juni um 14 Uhr geht es zum Kletterwald in Speyer, am 9. Juli um 18 Uhr steht eine Abschlussfahrt „Rund-um-Haßloch“ auf dem Programm. Start ist jeweils vor dem Rathaus in Haßloch. Darüber hinaus bietet der ADFC am 4. Juli eine Feierabendrunde zum Kilometersammeln an – diese und weitere Touren des ADFC sind online zu finden unter www.touren-termine.adfc.de.

Auf die Teams mit den fleißigsten Radlern warten Preise. Ausgezeichnet wird die Gruppe mit den meisten Radelnden, das Team mit den meisten Kilometern und der Radler oder die Radlerin mit den meisten Kilometern.

Die Schulen können über den Landeswettbewerb am Schulradeln teilnehmen (www.schulradeln.de). Zusätzlich vergibt die Sparkasse Rhein-Haardt Klimaschutzpreise für Schulen. Prämiert werden die jeweils drei Grundschulen und weiterführenden Schulen aus der Region mit den meistgeradelten Kilometern.

Anmeldung

Anmeldungen zum Stadtradeln unter www.stadtradeln.de/hassloch. Fragen beantwortet Andrea Petmecky, Telefon 06324–935271, Andrea.Petmecky@hassloch.de.