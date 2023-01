Nächste wichtige Etappe bei der seit Sommer laufenden Sanierung des Schulhofs am Kurfürst-Ruprecht-Gymnasium (KRG) im Böbig. Am Mittwochmorgen ist der lang ersehnte Kletterfelsen angeliefert worden – und wurde gleich an Ort uns Stelle installiert. Das Warten hat sich gelohnt, die Arbeiten waren ziemlich spektakulär. Denn der große Stein (Länge drei Meter Höhe und Breite jeweils 2,50 Meter) musste angesichts seines Gewichts von sechs Tonnen mit einem Kran „angeliefert“ werden. Der Stein hat übrigens eine weite Anreise hinter sich. Der extra für den Transport bestellte Tieflader hatte sich am Dienstag beim Kletterfelsen-Hersteller in Cottbus auf den Weg gemacht und war am Mittwoch um 5 Uhr in Neustadt. Auch die Schüler und Lehrer konnten hautnah zusehen, wie ihr neuer Schulhof Formen annimmt. Während des Versetzens konnten die Unterrichtsräume zum Schulhof hin nicht genutzt werden. Dafür durften viele die Arbeiten bestaunen, und als der Fels schließlich an Ort und Stelle war, feierten die Schüler die Aktion mit lautem Applaus.

Der Schulhof-Umbau kostet insgesamt knapp 780.000 Euro. Bis zu den Osterferien wird der Schulhof noch gesperrt sein, danach wird er wieder eröffnet. Der Kletterstein ist übrigens laut Stadt einem natürlichen Felsen nur nachempfunden. Hergestellt wurde er aus Spritzbeton. Was die Kinder beim Spielen aber sicher nicht stören wird.