Der Neustadter Marktplatz hat sich am Freitagabend in einen großen Feuerwehrstützpunkt verwandelt. Sechs neue Fahrzeuge im Wert von rund vier Millionen Euro wurden übergeben. Das Spektakel lockte viele Gäste an.

So manche Passanten waren am Freitagabend in der Fußgängerzone etwas verunsichert. Der Marktplatz war voller Wehrleute und voller Feuerwehrfahrzeuge.