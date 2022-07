Der SPD-Ortsverein Neustadt feiert am Samstag ab 15.30 Uhr im und am Dorfgemeinschaftshaus in Duttweiler sein Sommerfest. „Pandemiebedingt konnten besonders die Begrüßung von Neumitgliedern und Ehrungen in den vergangenen zwei Jahren leider nicht in einem würdigen Rahmen stattfinden“, bedauert Pascal Bender, der gemeinsam mit Viola Küßner an der Spitze des Ortsvereins steht und zudem auch die SPD-Stadtratsfraktion anführt. Daher wollen die Genossen dies alles nachholen. Das Sommerfest der Sozialdemokraten der Neustadter Kernstadt und der Weindörfer wird erstmals in dieser Form vom und für den Gesamt-Ortsverein Neustadt organisiert. Ab 15.30 Uhr findet das offizielle Programm mit Landes-Arbeitsminister Alexander Schweitzer und der Bundestagsabgeordneten Isabel Mackensen-Geis statt. Ab 17 Uhr wird gegrillt. Für Kinder gibt es eine Hüpfburg. Ab 18 Uhr spielt das Gitarren-Duo „Haardt of Gold“.