Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Stilvoll heiraten in besonderem Ambiente: Die Stadt Neustadt bietet mit dem Casimirianum einen weiteren außergewöhnlichen Ort für Trauungen an. Am Samstag gab sich das erste Paar in der ehemaligen Universität das Ja-Wort.

Es ist ein bisschen wie in einem amerikanischen Film: Der Bräutigam steht vor dem Eingang und wartet auf die Braut, die sich natürlich – wie könnte es anders sein – verspätet,