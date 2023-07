Der in diesem Jahr seit 25 Jahren bestehende Seniorentreff der Ortsgemeinde Maikammer im Serviceraum der ehemaligen Steinmühle wird seine Zusammenkünfte bald bei angenehmeren Raumtemperaturen abhalten können. Mit der über Wochen anhaltenden Hitzeperiode wird der nach Süden und Westen ausgerichtete Serviceraum stark aufgeheizt. In einem Gespräch mit Ortsbürgermeister Karl Schäfer äußerten die Senioren den Wunsch, eine Klimaanlage zu installieren. Nachdem Vergleichsangebote eingeholt worden waren, hat Schäfer nun einen Auftrag für eine Klimaanlage erteilt. Im zweiwöchentlichen Rhythmus treffen sich zwischen 25 und 30 Senioren aus Maikammer und der Verbandsgemeinde. Geleitet wird der Treff von der neuen Seniorenbeauftragten der Ortsgemeinde Maikammer, Elisabeth Buchenberger-Klodt, die in der jüngsten Ortsgemeinderatssitzung vom Ortsgemeinderat als Nachfolgerin von Hans Gerst bestellt worden ist.