Dieter Brixius vom Neustadter Seniorenbeirat ist ein umtriebiger Mensch. Für „seine“ Senioren sucht er allzeit Lösungen, Hilfen, Ideen. Und er blickt über den Tellerrand. So nimmt er sich das Projekt „Wohnen für Hilfe“ zur Brust, das am 1. Juli in Landau gestartet ist.

„Das wäre doch auch etwas für Neustadt. Es gibt Studenten, erwachsene Berufsschüler, die auch in Neustadt auf der Suche nach einer günstigen Unterkunft sind“, erklärt er. Auch wenn Landau mit der Universität sicher einen besonders hohen Bedarf hat, sieht Brixius die Studenten der Finanzfachschule in Edenkoben oder des Weincampus in Mußbach als mögliche Zielgruppe, ebenso wie Schüler, Personen im Bundesfreiwilligendienst oder andere junge Leute, die vorübergehend eine günstige Bleibe suchen. Im Blick hat Brixius mögliche Wohnpatenschaften zwischen jungen Menschen und Senioren.

Als Vermittler auftreten

Aus seiner Beratungstätigkeit weiß er, dass oft Senioren nach Nachbarschaftshilfen suchen, um noch lange in der Selbstständigkeit der eigenen Wohnung zu bleiben. Nicht immer konnte er in der Vergangenheit helfen. Das könnte mit einer Wohnpatenschaft leichter werden, hofft er. Doch er weiß auch, dass es zunächst einmal bei den Senioren nicht einfach ist, Vertrauen zu fremden Menschen zu finden. Daher bietet er sich als Vermittler an. Ältere Mitbürger, die ein Zimmer anbieten wollen und gleichzeitig auf der Suche nach Unterstützung im Alltag sind, sollen sich bei ihm melden. Brixius steht mit den Hochschulen und Schulen in Kontakt und würde dann „passgenau“ die Anfragen weiterleiten.

„Natürlich gibt es Hemmschwellen auf beiden Seiten. Doch ich bin überzeugt, dass dieses Projekt eine Zukunft hat. Und ich freue mich auf viele Angebote meiner Senioren“, sagt er. Sie könnten von den jungen Menschen durch Hilfe im Garten, im Haus und beim Einkaufen, bei kleinen Unternehmungen profitieren- „Vielleicht entstehen dabei sogar richtige Freundschaften über die Generationen hinweg.“

Kontakt

Dieter Brixius ist unter den Nummern 0321/189880 und 0152 0867 9122 zu erreichen.