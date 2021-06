Das Freibad in Deidesheim öffnet wie geplant am Feiertag, 3. Juni. Beim Hygienekonzept orientiere man sich an den Vorgaben des Vorjahres, erklärte Betriebsleiter Andy Bories. Darüber hinaus sei ein zweites Drehkreuz hinzugekommen, so dass die Anzahl der Gäste nun leichter zu erfassen sei. Online-Registrierungen sind nicht vorgesehen. Insgesamt dürfen laut Bories 200 Besucher gleichzeitig das Bad besuchen.