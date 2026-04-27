Über 30 Einsatzkräfte der Neustadter Feuerwehr waren am frühen Montagnachmittag bei einem schweren Verkehrsunfall in Duttweiler gefordert. Gegen 13.30 Uhr kam ein Peugeot-Fahrer in der Dudostraße kurz vor der Einmündung zur Straße Burggarten mit seinem Auto aus ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem geparkten VW. Durch die Wucht des Zusammenstoßes kippte der Peugeot um und blieb auf dem Dach liegen. Beide Fahrzeuginsassen des Peugeot waren eingeschlossen. Ersthelfer, darunter eine Lkw-Fahrschule, konnten sie noch vor Eintreffen der Feuerwehr aus dem Fahrzeug herausholen. Beide kamen nach der medizinischen Versorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Der ebenfalls alarmierte Rettungshubschrauber Christoph 5 musste laut Feuerwehr nicht eingreifen. Die Wehrleute sicherten die Unfallstelle ab. Die Dudostraße war für die Unfallaufnahme durch die Polizei etwa eineinhalb Stunden lang komplett gesperrt, wovon auch der Busverkehr betroffen war. Beide Unfallfahrzeuge mussten abgeschleppt werden.