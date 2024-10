Kaum auf den Beinen halten konnte sich ein 53-jähriger Neustadter, den eine Polizeistreife am Sonntag um 22.56 Uhr in der Neustadter Konrad-Adenauer-Straße bemerkte. Wie die Polizei mitteilt, habe der Mann sein Fahrrad auf dem Gehweg geschoben und sei dabei in schwankendem Gang immer wieder auf die Straße getreten – allerdings ohne andere Verkehrsteilnehmer zu gefährden. Die Polizisten vermuteten, dass der Mann unter Einfluss von Drogen und Alkohol stand. Um eine Weiterfahrt zu verhindern, stellten sie sein Fahrrad sicher und brachten ihn nach Hause.