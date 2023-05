Genau 100 Teilnehmer haben sich am Donnerstagnachmittag in Zweier-Teams auf die Strecke beim Haardter Schubkarrenrennen gemacht. Gewonnen haben Johannes Weigert und Johannes Baßler, Wasserballer vom SC Neustadt (beide 26). Sie wurden zum Ausklang des Haardter Weinfests gekürt und in Wein aufgewogen. Den Gaudi-Preis für die beste Verkleidung, ein „Pfälzer Überlebenspaket“, bekamen Hanna Gutmann und Caroline Lambrich als Asterix und Obelix. Mit der Resonanz waren die Organisatoren sehr zufrieden, wie Natascha-Marie Ehlen berichtete. Die Teilnehmer kamen aus dem Neustadter Raum, aber auch aus vielen Orten der Vorderpfalz. Schön sei, dass es Stammgäste gebe, aber immer wieder auch neue Teilnehmer beim Haardter Spektakel. Es wurden mehrere Läufe eingeteilt, sodass jeweils sechs bis acht Paare gleichzeitig starteten. Das Rennen begann in Höhe des Süßwarenstands und führte bis zum Wendepunkt beim Weingut Weegmüller. Knifflig: Auf dem Rückweg war der Anstieg bis zum Schulhof zu meistern. Zudem gab es Hindernisse: Balancierbalken, Hebebalken, Wippe.