Die Arbeiten zur Beseitigung von Schimmel im Foyer des Pfarrzentrums in St. Martin sind in den nächsten Tagen beendet. Das teilte Matthias Pfeiffer, Leitender Pfarrer der Pfarrei Heilige Anna Edenkoben, auf Anfrage mit. Im vergangenen Jahr hatte es in dem Pfarrzentrum einen Wasserschaden gegeben, der behoben worden war. Allerdings hatte sich danach im Foyer des Gebäudes Schimmel gebildet. Der war Anfang des Jahres entdeckt worden, seitdem ist das Pfarrzentrum geschlossen. Das Ganze habe sich einige Zeit hingezogen, unter anderem, weil die Übernahme der Kosten durch die Versicherung geregelt werden musste, so Pfeiffer. Die Versicherung werde die gesamten Kosten zahlen. Die Schimmelbeseitigung sei nun fast abgeschlossen. Danach könne das Pfarrzentrum wieder genutzt werden, allerdings nur, wenn das mit den Corona-Bestimmungen vereinbar ist, betont Pfeiffer.