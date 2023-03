Zugausfälle und Schienenersatzverkehr zwischen dem Hauptbahnhof in Kaiserslautern und dem in Neustadt kündigt der Zweckverband Öffentlicher Personennahverkehr Rheinland-Pfalz Süd für das kommende Wochenende an.

Grund dafür sind laut dem Zweckverband Öffentlicher Personennahverkehr nächtliche Arbeiten der Deutschen Bahn B Netz AG in der Nacht vom Samstag auf Sonntag, 18./19. März, jeweils von 22.15 bis 5.45 Uhr. Aufgrund der Bauarbeiten müssen in diesem Zeitraum einige S-Bahnen zwischen Kaiserslautern Hbf und Neustadt Hbf ausfallen. Die Deutsche Bahn Regio AG wird laut Verband dafür einen Schienenersatzverkehr einrichten. Fahrgäste nach Neustadt sollten die bis zu 38 Minuten frühere Abfahrt des Busses in Kaiserslautern beachten.

Dementsprechend fallen laut Zweckverband auch Regional-Express-Züge der Linie RE 1 aus: der RE (4126), planmäßig um 22.30 Uhr zwischen Kaiserlautern (Hauptbahnhof) und Mannheim (Hauptbahnhof) sowie der RE (4149), planmäßig um 22.39 von Mannheim bis Kaiserslautern. Zwischen Saarbrücken und Kaiserslautern fahren die Regional-Express-Züge nach dem üblichen Fahrplan.

Um die Verbindung von Neustadt nach Pirmasens sicherzustellen, fährt der Zug 12835 (planmäßig um 23 Uhr ab Kaiserslautern) 29 Minuten später ab. Die Haltestellen des Schienenersatzverkehrs liegen nicht immer direkt an den jeweiligen Bahnhöfen.

Info

Geänderte Fahrpläne sind unter https://bauinfos.deutschebahn.com abrufbar und an den Stationen angebracht.