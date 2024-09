Zur Teilnahme am 39. Schüler- und Jugendwettbewerb 2025 laden der Landtag und die Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz ab sofort alle Jugendlichen zwischen 13 und 20 Jahren ein, die in Rheinland-Pfalz leben, arbeiten oder in Ausbildung sind. Alle, die mitmachen, haben die Chance, mit einer schriftlichen oder medial- künstlerischen Umsetzung ihrer Ideen einen der vielen Preise in den unterschiedlichen Kategorien zu gewinnen.

Unter dem Motto „Mitgedacht - mitgemacht!“ stehen 2025 drei Themen zur Auswahl:

DenkMal! Neue Erinnerungsorte für Rheinland-Pfalz Fakten statt Desinformationen! Demokratie und soziale Medien Stopp den Müll! Von Abfallvermeidung bis Recycling

Es winken Geldpreise in Höhe von bis zu 1500 Euro sowie Sach- und Buchpreise. Einsendeschluss ist Freitag, 28. März 2025. Die Preisverleihung findet am 10. Juni 2025 im Mainzer Landtag statt.