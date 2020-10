An der Integrierten Gesamtschule Deidesheim-Wachenheim gibt es einen Corona-Fall: Eine Schülerin aus der elften Klasse des Standorts Deidesheim ist positiv auf Covid-19 getestet und in Quarantäne geschickt worden. Das hat die Leiterin des Gesundheitsamts Neustadt, Silke Basenach, am Freitag mitgeteilt. Die Kontakte der Schülerin würden derzeit zurückverfolgt und ihre Klassenkameraden sowie Lehrer informiert. Weil die Herbstferien am Freitag nach Schulschluss begonnen haben, habe die Infektion keine Auswirkungen auf den Schulbetrieb.

Außerdem sei am Freitag ein Jugendtrainer des TSV Königsbach positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die von ihm betreuten Fußballer und deren Eltern würden informiert und Spiele betroffener Mannschaften am Wochenende abgesagt. Derweil wurden im Kreis Bad Dürkheim sechs Neuinfektionen gezählt, in Neustadt und im Kreis Südliche Weinstraße keine. Ob die Schülerin und der Fußballtrainer in der Fallzahl berücksichtigt sind, war am Freitagnachmittag nicht herauszufinden.