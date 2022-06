Mario Schweikert vom Leibniz-Gymnasium in Neustadt ist Bundessieger im Wettbewerb „Jugend gründet“. Im Finale des nationalen Schülerwettbewerbs für mehr Gründungsgeist in Stuttgart erhielt der Schüler außerdem den Sonderpreis Künstliche Intelligenz der CK Holding GmbH. Seine Geschäftsidee ist die KI-App „Vine Leaf Disease and AI“, die dabei helfen soll, frühzeitig Rebkrankheiten zu erkennen. „Die App soll durch eine frühe und direkte Schädlingsdiagnose den Einsatz von Pestiziden sowie deren Rückstände in Traubenerzeugnissen reduzieren und unsere Umwelt schonen“, beschreibt Schweikert seine Idee. Das Programm steht bereits im PlayStore sowie AppStore kostenlos zur Verfügung. Betreut wurde Mario im Wettbewerb von seiner Mentorin Maria-Theresa Licka. Hauptpreis ist eine geführte Reise ins Silicon Valley (USA) mit Besuchen bei Start-ups und Trips zu verschiedenen touristischen Zielen. Im Wettbewerbsjahr 2021/22 haben sich laut Veranstalter insgesamt 4106 Schülerinnen, Schüler und Auszubildende aus ganz Deutschland dieser Herausforderung gestellt: 729 innovative Geschäftsideen wurden eingereicht. Seit 2003 fördert das Bundesministerium für Bildung und Forschung den bundesweiten Online-Wettbewerb „Jugend gründet“. Hauptsponsor ist die Porsche AG.

