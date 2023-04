Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Neustadter Schüler Mario Schweikert und seine Mentorin Maria-Theresa Licka aus Heidelberg nehmen am Bundesschülerwettbewerb „Jugend gründet“ teil. In der zweiten von drei Runden haben sie den ersten Platz belegt. Ihr Ziel: Eine Reise zum Silicon Valley in den USA zu gewinnen.

„Wir freuen uns natürlich sehr“, sagt der 18-jährige Mario Schweikert vom Leibniz-Gymnasium über den Spitzenplatz in der zweiten Runde des Bundesschülerwettbewerbs