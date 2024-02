Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die U18-Bundesliga-Mannschaft des SC Neustadt hat in der Vorrunde alle sechs Gruppenspiele verloren. In der am Sonntag beginnenden Zwischenrunde hat sie dennoch gute Chancen, sich für die Relegation zu qualifizieren.

Kommt jetzt der Junioren-Express der SCN-Wasserballer in der U18-Bundesliga-Zwischenrunde ins Rollen? Nach einer verkorksten Vorrunde in der B-Gruppe, wo der SC Neustadt alle sechs Gruppenspiele verloren hat,