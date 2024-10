Die Männer des SC Neustadt starten mit einem Pokalspiel in die Runde. Der Sieger von Halle spielt in der zweiten Runde gegen einen Erstligisten. Das Neustadter Zweitliga-Team hat sich arg verändert.

Die erste Runde um den Deutschen Wasserball Pokal bietet für die Wasserballer des SC Neustadt die Gelegenheit zur Standortbestimmung. Der SCN aus der Zweiten Liga Süd muss zum SV Halle, Team der Zweiten Liga Ost. SCN-Trainer Thorsten Preuß sieht sein Mannschaft in einer leichten Favoritenrolle.

Am Samstag um 19 Uhr ist Anpfiff. Die Partie wurde mit einigen Tagen Verspätung angesetzt, da Gastgeber Halle erst eine Wasserfläche klar machen musste. Der Sieger der Begegnung trifft eine Woche später in der zweiten Runde auf einen Bundesligisten. Dann muss der B-Gruppen-Erstligist Düsseldorfer SC entweder in Halle oder in Neustadt antreten. Denn die unterklassigen Clubs haben im Pokalwettbewerb Heimvorteil.

Nur ein Gradmesser

Dieses Los ist natürlich eine kleine Motivationsspritze für den SCN. Rückblende in die Pokalsaison des Vorjahres: Neustadt arbeitet sich durch Siege gegen Bundesligisten bis in das Viertelfinale vor. Dort endet dann Ende ein kleiner Traum. Das Erreichen der Endrunde mit den vier Besten war doch eine Nummer zu groß. Neustadt verlor gegen das Starensemble von Spandau Berlin im Stadionbad mit 3:25. Die Berliner holten anschließend in der Endrunde den Pokal.

Doch die Pokalspiele sind für Trainer Preuß nur ein Gradmesser für den Stand seines Teams. Die Zweitliga-Runde beginnt im November, noch stehen die Spieltage nicht fest. Denn mit einem groben Terminplan ausgestattet, klären die Vereine unter sich ab, wann sie entsprechende Hallenbad-Kapazitäten haben. Der SCN muss dabei auch noch die Termine der U18-Bundesliga-Vorrunde im Blick haben, damit es keine Überschneidungen gibt.

Fünf Spieler nicht mehr dabei

Außerdem gibt es Veränderungen im Kader der Neustadter. Benedikt Hummel, Torwart Hendrik Hummel, Xaver Schäfer, Philipp Guth und Silas Beck sind nicht mehr dabei. Das erklärte Ziel von Manager Michael Heinz: „Wir wollen Meister werden und die Aufstiegsrunde zur B-Gruppe der Ersten Liga erreichen.“ Es soll mit Neuzugängen und Verstärkungen erreicht werden.

Doch Heinz muss gestehen: „Wir hatten Interesse an einigen Spielern. Leider hat manches nicht geklappt.“ Er führte viele Gespräche und kann jetzt vor allem den Zugang junger Spieler vermelden. Wie bereits im August berichtet, kehrt Keeper Kristof Meszaros nach Neustadt zurück. Außerdem kommen Artem Kamlov (Jugendnationalspieler Slowakei, Jahrgang 2004) sowie Lukas Rolko (Jahrgang 1999, ehemaliger Jugendnationalspieler aus Hannover). Zum Ende der Wechselfrist am 30. September vermeldet Heinz jetzt noch den Zugang von Michail Wolgin (Fulda, Jahrgang 2005) sowie Mikhailo Taran (Friedberg, Jahrgang 2006). Beide spielten bereits in der U18-Jugend des SCN mit Zweitspielrecht.

Zwei Keeper

Noch kann Coach Preuß nicht beurteilen, wie sich die Zugänge auf das Team auswirken. „Das Übergangstraining im Freibad Hambach war geprägt von einer kleinen Krankheitswelle. Kamlov kommt erst diese Woche nach Neustadt. Rolko macht gute Fortschritte, ihm fehlt die Spielpraxis. Aber die Dinge, die er gelernt hat, verlernt man nicht. Er muss vor allem konditionell noch zulegen. Michail Wolgin ist auf jeden Fall eine Verstärkung.“

Bei der Torhüterfrage kann Preuß gleich auf zwei Keeper setzen. Neben Meszaros, der vor allem in der U18-Mannschaft großen Anteil an dem damaligen Erreichen der Endrunde zur deutschen Meisterschaft hatte, steht Joona Vagts bereit, der ebenfalls aus dem eigenen Nachwuchs zum Torwart geschult wird und bereits einige starke Partien bei den Männern gezeigt hat. Preuß hofft schließlich auf einen Sieg in Halle: „Dann würde schon eine Woche später zu Hause mit Düsseldorf ein echter Prüfstein warten.“