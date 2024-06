Zweitligist SC Neustadt kassierte am Samstag in Nürnberg mit 11:12 (3:5, 4:0, 0:4, 4:3) die zweite Saisonniederlage in der Zweiten Wasserball-Liga Süd. Neustadts Trainer Thorsten Preuß war bereits vor dem Anpfiff verstimmt.

Denn Gastgeber Nürnberg hatte das Duell erst für 20.45 Uhr angesetzt. Daher musste Preuß auch Absagen von Spielern quittieren und reiste nur mit zwölf Akteuren nach Mittelfranken. Darunter war Matthias Roth. Der 28-Jährige hat rund fünf Jahre pausiert. 2019 war er vor seinem Studium zum letzten Mal für das Neustadter Männerteam im Einsatz. Jetzt lebt er in Mainz, arbeitet nach seinem Studium der Wirtschaftspädagogik in Frankfurt und hat in Neustadt seinen Zweitwohnsitz. „Ich würde gerne in der nächsten Saison wieder voll einsteigen. Dank Homeoffice ist auch die Teilnahme am Training möglich“, erzählt Roth. „Ich war in Nürnberg dabei, ich möchte daher wieder ins Zweitliga-Team.“

Leistungsabfall im Team

Für SCN-Trainer Preuß war die zweite Niederlage in dieser Spielzeit nicht mehr entscheidend. Er hatte bereits nach der Niederlage gegen den SV Cannstatt, mit der die Neustadter ihre Chance auf die Meisterschaft verspielt hatten, einen Leistungsabfall in seinem Team registriert. Doch diesmal war er trotzdem zufrieden.

Der Trainer erklärt dies: „Es klingt komisch, aber wir haben zunächst wirklich gut gespielt, wir waren zunächst sehr konzentriert.“ Außerdem sei Joona Vagts im Tor während der gesamten Partie überragend gewesen. Er habe unhaltbare Schüsse der Franken pariert. Preuß: „Am Ende war es wieder die Summe unserer Fehler bei eigenem Ballbesitz, die uns besiegte. Schlechte Pässe, schlechte Abschlüsse.“

Nach einem starken zweiten Viertel, in dem die Nürnberger torlos blieben, versagten allerdings die SCN-Angreifer im dritten Abschnitt und erzielten keinen Treffer. „Wir nutzen einfach unsere Chancen nicht, verballerten die Bälle“, klagte Preuß. „Und es kam einfach wieder der konditionelle Einbruch. Dabei habe ich immer durchgewechselt, um den Leistungsträgern eine Verschnaufpause zu verschaffen.“

Nürnberger Überzahl

27 Sekunden vor Schluss, beim Stand von 11:11, gab es dann noch einen umstrittenen Wasserverweis für SCN-Spieler Flynn Laux. Nürnberg nutzte die Überzahl zum Siegtreffer. Beste Schützen des SC Neustadt waren Timo van der Bosch (4 Tore) und Luis Ananias (3). Trotz der Niederlage bleibt der SC Neustadt auf Tabellenplatz zwei.

Am kommenden Samstag gastiert um 19.30 Uhr in der letzten Begegnung der Zweitliga-Saison 2023/2024 der Pfälzer Lokalrivale WSV Vorwärts Ludwigshafen im Neustadter Stadionbad – die Ludwigshafener, Tabellensechste, haben am vorletzten Spieltag zu Hause WV Darmstadt 70 mit 17:8 besiegt.