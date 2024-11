Auf so eine Idee muss man erst mal kommen: Man schlüpft als Musiker in Dino-Kostüme und beschallt den eigenen Nachwuchs mit Rock- und Metalklängen. Genau das war 2009 das Konzept des finnischen Schlagzeugers Mirka Rantanen für seinen fünfjährigen Sohn. Inzwischen hat Sony Music die Sache internationalisiert, und der deutsche „Heavysaurus“-Ableger kommt nun am Samstag auch erstmals nach Neustadt.

Von Aachen bis Zweibrücken – soweit reicht (nur alphabetisch gemeint) die Liste der Städte, die die „Heavysaurus“-Band auf ihrer aktuellen „Pommesgabel“-Tour ansteuert. Die ist nach dem Titeltrack des im Februar erschienenen dritten Albums benannt, der die jungen Zuhörer – konzipiert ist die Show für Kinder zwischen drei und elf Jahren – mit auf eine Reise in die Steinzeit nimmt. Die fünf Profimusiker um den Sänger Michael Voss („Mad Max“) stecken dabei in Dinosaurier-Kostümen (wobei einer allerdings ein Drache sein soll) und spielen Metal-Musik mit kindgerechten, deutschen Texten. Während das Outfit der Bühnenakteure nicht eben bewegungsfreundlich ist, gehört ordentliches Abtanzen fürs Publikum ausdrücklich zum Konzept. Deshalb gibt es jetzt am Samstag im Saalbau auch keine Bestuhlung.

Und wer nun gleich in alter Kulturkritiker-Manier die Hände über dem Kopf zusammenschlägt, der sei auf die offensichtlich äußerst positive Aufnahme bei der Zielgruppe verwiesen. „Heavysaurus“ sind nach eigenen Angaben mit über 200.000 Followern der größte Kindermusik-Act auf den führenden Social-Media-Plattformen und verzeichnen auf Tik-Tok und Instagram millionenfache Abrufe. Auch die meisten Konzerte sind bereits frühzeitig ausverkauft – Neustadt bislang aber noch nicht.

Termin/Verlosung

„Heavysaurus“ kommt am Samstag, 9. November, in den Saalbau nach Neustadt. Regulärer Einlass ist um 16 Uhr, Konzertbeginn um 17 Uhr. Karten (29,40/33,40 Euro) unter www.heavysaurus.store. Außerdem verlost die RHEINPFALZ 5 x 2 Karten unter allen, die uns bis Mittwoch, 6. November, 13 Uhr, unter Angabe von Namen und Adresse eine Mail mit dem Betreff „Heavysaurus“ an redneu@rheinpfalz.de schicken.