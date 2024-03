Auch die regionale Kulturszene will ein Zeichen für Demokratie und gegen Rechtsextremismus setzen. Dafür laden der Liedermacher Uli Valnion, der auch schon Ende Januar an der Mahnwache auf dem Neustadter Marktplatz mitwirkte, und Michael Landgraf, Pfarrer, Autor und Generalsekretär des Pen-Zentrums Deutschland, für Sonntag, 17. März, 18 Uhr, zu einer Veranstaltung in die Martin-Luther-Kirche in Neustadt ein. Präsentiert wird dort eine Solidaritätserklärung unter dem Motto „Nie wieder ist jetzt“, die schon in kurzer Zeit über 120 Vertreter/innen der regionalen Kulturszene unterschrieben haben. Die rund anderthalbstündige Veranstaltung wird von Landgraf moderiert. Als Musiker treten neben Valnion auch Charly Weibel, Monji El Beji, Christoph Erbach, Heinz Illner, Gerhard Kief auf, aber auch Wolfgang Allinger vom Literaturnetzwerk „Textur“ und andere wirken mit.