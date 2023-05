Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Sanieren, abreißen oder eine Kombination aus beidem? Drei Möglichkeiten stehen bei der Georg-von-Neumayer-Realschule plus im Raum. Dabei geht es auch ums Geld. Doch eine Tendenz ist erkennbar.

Die Zeit drängt an der Georg-von-Neumayer-Realschule plus in Neustadt. Denn in rund zweieinhalb Jahren läuft der Brandschutz des 1973 errichteten Gebäudes aus. Doch wie soll es damit weitergehen?